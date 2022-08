Divers objectifs pour nos Namuroises

De son côté, l’équipe B de Ciney veut pérenniser sa place au sein de la deuxième régionale."L’objectif premier est d’assurer le maintien le plus rapidement possible, souhaite le coach, Jean-Christophe Beguin, qui pourra s’appuyer, de temps à autre, sur Fannie Vandesteene.Par après, on s’accordera le droit, pourquoi pas, de titiller les équipes du ventre mou, voire de tête. Je suis entouré d’un noyau plus large pour cela. En parallèle, la formation des jeunes reste primordiale, c’est ce en quoi consiste l’existence de cette équipe B."

Boninne vise le maintien

Champion provincial, le promu boninnois C n’a qu’une seule ambition: se maintenir.

"Le maintien est notre priorité, le reste ne sera que du bonus, souffle la coach, Perrine Drygalski.Hannut a déjà scratché, cela fait une place en moins, mais on veut se sauver par la grande porte. J’y crois car le groupe est motivé, et on a un entraînement supplémentaire. De plus, nous ne partons pas dans l’inconnue car certaines filles connaissent cette division et pourront apporter leur expérience aux plus jeunes. On se doit également de surfer sur la bonne vague de la saison dernière."