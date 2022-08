Des concurrents élogieux à Faulx

Côté course, Mathieu Piron s’imposa sur le 9 kilomètres. Un troisième podium en trois semaines pour le Namurois, après sa deuxième place à l’Enfer du Viroin et sa victoire au Trail de l’Eau Blanche."Je m’y remets doucement et je reprends goût à la compétition après une longue absence, suite à une blessure au tendon d’Achille. Je me suis retrouvé à la bagarre avec Fabien Meunier, qui mena durant huit kilomètres. Je pense que j’étais plus frais en fin de course, car je suis parvenu à creuser l’écart dans le dernier kilomètre d’un parcours assez roulant, mais ponctué de toutes sortes d’animations. L’épreuve mérite de grandir", racontait Mathieu. Fabien termina deuxième, devant Simon Regaert.

Belle bagarre chez les filles entre Céline Tribolet, Laurence Cougnet et Delphine Demuynck. Cette dernière remporta la première place, non sans avoir dû se démener."À plusieurs reprises, j’ai eu le sentiment que ma dauphine était sur le point de me rattraper, d’autant que je me retrouvais en souffrance dans le dernier kilomètre. C’était ma première expérience dans cette région et c’est une très belle découverte", confiait la gagnante.

Perin retrouve la forme

Après avoir souffert du syndrome de l’essuie-glace, qui l’empêchait de s’entraîner et de courir comme il en est capable, Logan Perin semble bel et bien de retour. L’Andennais, troisième de la dernière édition du Dernier Homme Debout, profita de ses relances pour s’adjuger la victoire, devant Kristof Declerck et Pierre Skilbecq."Je pense que mes concurrents étaient plus forts que moi dans les côtes, mais je relançais plus facilement qu’eux. Dès la première difficulté, j’ai pris un peu d’avance, mais mon lacet s’est défait et je me suis fait rattraper. J’ai alors donné un gros rythme, pour tenter de les faire craquer. À trois kilomètres de la ligne d’arrivée, j’ai relancé pour m’imposer avec une grosse minute d’avance", expliquait, tout sourire, Logan, qui compte bien tenter de faire aussi bien au DHD, en mars prochain.

Du basket au trail, on peut dire qu’il n’y a qu’un pas puisque c’est la basketteuse Stéphanie Ernoux qui devança largement Laurie Duschesne et Margaux Pepinster au terme des 17 kilomètres."Il y a de la magie dans ce trail, avec des petits mots d’encouragement, des artistes un peu partout. Je me suis rapidement retrouvée seule, sans plus voir mes concurrentes."