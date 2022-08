"Toutes les infos de Manu concernant cette équipe étaient correctes mais malheureusement, lors des 45 premières minutes, nous n’étions pas présents, c’était mou et sans intensité face à une équipe assez joueuse et qui a pris tactiquement le dessus."

Avec un but de retard à la pause, une réaction était nécessaire. " C’est allé très vite. On a renversé la situation en deux minutes avec un penalty qui a provoqué une exclusion chez l’adversaire et une passe en retrait loupée dont Laurent Dethier a bien profité pour qu’on prenne l’avance."

Inutile de dire qu’une victoire à l’extérieur lors de la première journée a fait le plus grand bien à l’équipe hesbignonne avant ses deux prochaines journées à domicile. À noter que ce n’est pas Nicolas Grégoire mais Bryan Michels qui a été remplacé avant la mi-temps pour une pointe aux quadriceps.

À Uccle, Aische a pu une dernière fois compter sur Nicolas De Maeyer avant son départ en France, en Erasmus. Le défenseur central restera quatre mois à Montpellier.

L’ex-joueur d’Onhaye, étudiant en éducation physique, sera de retour pour le deuxième tour. " Mais j’espère intégrer l’équipe universitaire sur place, précise Nicolas. Si pas, je trouverai un club pour continuer à m’entraîner".