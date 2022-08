Classement des buteurs de P1: Delcorps et Zingle seuls en tête, Jonckers ajoute son doublé (J2)

Derrière ce duo, on retrouve Logan Bukran (Condrusien), Benjamin Fraiture (Nismes), Simon Pierard (Chevetogne) et Augustin Rigo (Andenne), qui ont doublé tous les quatre leur total buts grâce à leur goal du week-end. Ce quatuor auquel s’ajoutent Florian Fromont (Spy) et Germain Lorent (Fernelmont-Hemptinne), qui avaient réussi le doublé lors de la première journée, est complété par Tanguy Jonckers (Arquet), auteur d’un doublé samedi soir face à Évelette-Jallet.

Voici le décompte complet après les deux premières journées de championnat: