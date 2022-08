R2B: Beez et Natoye visent les play-off

Tout comme son collègue namurois, Natoye envisage de jouer crânement sa chance cette saison. « Avec une équipe plus complète, nous pouvons viser un ticket pour les play-off, pense le coach, Laurent Costantiello. Pour y parvenir, nous devrons notamment prendre l’exemple de Gembloux qui, la saison passée, n’a pas vaincu les grosses cylindrées mais s’est montré, en revanche, très régulier face aux équipes abordables. Pour la préparation, j’ai prévu beaucoup de rencontres pour se retrouver et travailler les automatismes. En ce moment, nous défendons correctement alors qu’offensivement, nous ne sommes pas au niveau d’une équipe qui veut atteindre le Top 4. Il faudra vite arrêter cette mauvaise tendance. »

Fraîchement champions en première provinciale, les jeunes belgradois se serviront de cette montée comme tremplin avec la D3. « Cette accession en régionale permet aux jeunes, dont certains n’ont pas encore joué en équipe première, d’évoluer à un niveau plus proche de la division nationale, estime le coach Didier Themans, qui remplace Stéphane Plumier. P ar ailleurs, cela nous permet de garder les joueurs qui ont les qualités pour prester en régionale. En tout cas, un beau challenge s’offre à nous et on s’apprête à affronter un jeu et un rythme différents. »

Les noyaux

Belgrade B

Coach : Didier Themans.

Meneurs : Davreux, Marchal, Furnemont, Cerquarelli.

Ailiers : Debry, Mertens, Marchal, Quairia, Vermeren, Hucorne.

Pivots : Nelkofski, Mikombe, Ndiaye, Gérard, Bampolineza.

Natoye

Coach : Laurent Costantiello.

Meneurs : Targez, Héraly.

Ailiers : Georges, Van Doninck, Beuken, Cleymans.

Pivots : Legros, Pirlot, Legros, Van Landschoot.

Beez

Coach : Didier Prinsen.

Meneurs : Geubel, Dendas, Trausch.

Ailiers : Borlon, G. Geubel, Jaumotte, Géradon, Mullenders.

Pivots : Chapelle, Van Hamme, Forget, Gailly, Musey.