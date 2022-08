Six médailles d’or

Pour le SMAC, la sprinteuse Paolina Baramoto Yayu remporte deux titres en 100 et 200 mètres chez les scolaires en améliorant ses records personnels, mais aussi les records du club. Elle termine ces deux distances en 12.19 et 25.16. Belle consécration pour le scolaire Sacha Bruyère, le spécialiste du 3000 mètres qui, en plus du titre francophone, améliore son propre chrono de près de 4 secondes en terminant en 9.14.50. Sous les couleurs de l’Arch, trois médailles d’or sont également recensées. Lucas Barthel s’impose sur le 800 mètres avec un nouveau record de 2.08.07 et un superbe finish. Toujours chez les cadets, mais cette fois en triple-saut, Julien Dessart, pointé du doigt comme favori, effectue un troisième saut à 11,48 mètres, qui lui permet de décrocher la médaille d’or. Seule scolaire fille engagée dans le 2000 mètres steeple, Clara Rulot termine forcément première, faisant preuve d’une belle force de caractère.

Au concours de saut en hauteur, chez les scolaires, un saut à 1,85 mètres permet à Alexander Comte (SMAC), de devenir vice-champion francophone. C’est également une médaille d’argent pour son coéquipier Gabriel Garcia, sur le 400 mètres, soit un tour de piste bouclé en 51.14. Toujours chez les scolaires, Ugo Janton (Arch), décroche un nouveau record sur le 2000 mètres steeple en 6.32.13 et la seconde place qui va avec. Dès son premier essai, Elise Ladouce (Arch), s’adjuge un nouveau record à 9,64 mètres qui lui permet de terminer deuxième du concours de triple-saut. Maud Rulot (Arch) obtient elle aussi la médaille d’argent après son record personnel de 5.58.16 sur le 1500 mètres steeple, soit son meilleur chrono.

Jordens au Van Damme

Outre ces titres de champions et vice-champions francophones, un bon nombre d’athlètes montent également sur la boîte, comme Tiago Lecomte (Arch), à deux reprises, chez les cadets, sur 100 et 200 mètres. Brice Jordens (Arch) termine lui aussi à la 3e place du 800 mètres, pour quelques millièmes à peine, et décroche sa qualification pour le Youth Mémorial Van Damme, en lever de rideau du Mémorial Vandamme, ce vendredi. Au javelot, chez les cadets, Régis Masschaele (Arch), signe un nouveau record et une place sur le podium. Pour les deux coéquipières de l’Arch, toutes deux cadettes, Lola Timmermans, sur le 800 mètres et Léalyne Cunin, sur le 300 mètres haies, c’est également une troisième place. La scolaire Lucile Adant (Arch), bat le record du club TC en triple-saut avec un saut à 10,43 mètres et termine sur le podium.

Le prochain rendez-vous des cadets et scolaires, c’est dans quinze jours à Lebbeke pour les championnats de Belgique.