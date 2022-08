Remontada et maintien

Ce duel entre deux formations qui veulent éviter les barrages a souri aux Rochefortois qui s’alignaient sans Hoc. Les jeunes visités multipliaient les erreurs au service comme au rechas. Tout bénéfice pour les Villerois qui s’isolaient à 1-3 et 4-7 au repos. « À la reprise, ce fut le scénario inverse, avoue Jacky Godart. On s’est montré moins régulier et on a loupé plusieurs jeux montés à la limite. On a fauté dans les petits coups. » Mont-Gauthier reprenait avec Sylvain Badet qui remplaçait Abel Perveux. Les promus grappillaient les jeux pour égaliser à 7-7 et à 9-9. « On a tenté un changement avec Quentin Dufour qui a remplacé Igot, mais sans succès. » Mont-Gauthier haussait le ton sur le rectangle pour filer au but et assurer ainsi son maintien.