Presgaux évite les barrages

Une défaite qui ne faisait pas les affaires des Villersois qui le lendemain ont subi la loi de Pironchamps A " Notre début de lutte fut catastrophique,avoue Jacky Godart.Les livreurs locaux ont pris soin d’éviter Arnaud et comme on ne répondait pas sur le rectangle, les Farciennois se sont envolés à 9-0."

Villers débloquait le compteur sur une outre de Godart à 40-40 et sauvait encore deux jeux avant de baisser pavillon. " On ne méritait pas mieux. Nous n’avons pu rivaliser avec les frappeurs locaux alors qu’on livrait avec le vent."

Les Villersois, qui abordaient cette dernière lutte avec un point d’avance sur Presgaux, devront prolonger la saison et disputer les barrages avec le neuvième de la série B et les deuxièmes et troisièmes de promotion.

Les Fagnards ont en effet remporté le duel contre Clermont, après avoir été menés 4-7, au repos. Après un changement au sein du trio de frappe, Bauduin reculant au fond, et Froment descendant au petit milieu, les Fagnards vont renverser la vapeur pour l’emporter 13-10. Et éviter les barrages.

Pour la première journée, Villers recevra samedi Vieux-Leuze, le troisième de promotion A.