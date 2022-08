Petigny défait à Tarcienne

Tarcienne 2 – Petigny 1

LesMauves mènent les premières offensives et à la 7e, Kisitia profite d’une mésentente dans la défense couvinoise pour prendre les commandes. À la reprise, les Leus mettent la pression et Giglio remet les pendules à l’heure. LesCoalisés héritent ensuite d’un penalty mais Gjorgijevski ne peut le transformer. À deux minutes du coup de sifflet final, NKoué offre les trois points aux Tarciennois.

Assesse 2 – Surice 2

Après un round d’observation, Surice trouve l’ouverture via Dumont, au quart d’heure. Les Assessois répliquent et Huet d’une reprise de volée remet les pendules à l’heure. LesFromagershéritent ensuite d’un coup de réparation converti par Dumont. Au second acte, Assesse se rue à l’assaut du but suriçois et à la 80e, Blasutto arrache le partage.

Pesche 2 – Havelange 1

Pesche met le nez à la fenêtre mais à la 29e, Depaye trompe le gardien local. Au second acte, lesFagnardsappuient sur l’accélérateur et sur un centre de Lebec, Gigot remet les pendules à l’heure. LesPoires insistent et à la 88e, Baudaux d’un lob des 40 mètres offre la victoire aux Verts.

Flavion B 0 – Anhée 5

Anhée prend rapidement l’ascendant mais doit attendre la 22e pour voir Nama ouvrir le score. Juste avant le repos, V. Dubois double les chiffres. Après la pause, les Mosans maintiennent la pression et Martin, via un doublé et Nama, donnent au score des allures de forfait.

Pondrôme 8 – Molignée 0

Les Beaurinois débutent pied au plancher et Rochette trouve la faille dans la défense visiteuse. Juste avant le repos, Duriau double les chiffres. Au second acte, lesVertsoffrent un festival offensif avec des réalisations de Marchal (2) et Magis (4).