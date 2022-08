Les «Merles», peu inspirés, trébuchent

Arbitre: Requier.

Cartes jaunes: Ghaddari, Eloy, Degryse; Asaidi, Huygevelde.

Buts: Lewis (0-1, 32e), Safari (0-2, 82e), Bakija (1-2, 93e).

NAMUR:Prévot, Eloy, Ghaddari (84eErdogan), Vander Cammen, Toussaint, Baudot, Lwangi, Detienne (73eValcke), Bakija, Khaida, Olojede (59eDegryse).

UNION ST-GILLOISE U23:Imbrechts, Antonio, Lemaire, Huygevelde (74eBafdili), Defise, Salah, Safari, Lewis (83eMutshatsha), Wunga, Berradi (90eMubilanzila), Asaidi.

Avant le coup d’envoi, une minute de silence est respectée en mémoire de Michel Soulier. La partie tarde à démarrer, les deux formations usant d’un long round d’observation ou ne parvenant pas à poser le jeu, sur un terrain dans un état indigne de la Nationale. Pas vraiment de rythme au premier acte avec surtout des Namurois peu à leur affaire, semblant crispés pour ces trois premiers coups du championnat, alors que les jeunes Bruxellois paraissent un peu plus à l’aise."C’est incompréhensible. Je n’ai pas reconnu mon équipe. J’aurais pu faire quasi onze changements à la pause",lâchait, dépité, Olivier Defresne, après le match. D’autant que, sur leur seule belle action, les visiteurs avaient ouvert le score, par Lewis. La reprise était un peu meilleure, même si la gabegie offensive namuroise ne s’améliorait pas. Les "Merles" dominaient, sans créer de grands dangers, hormis sur un essai de Ghaddari. En contre, les Bruxellois pliaient le match, malgré le but superbe de Bakija, dans les arrêts de jeu. Le duel en Coupe de Belgique, contre Virton, suffit-il à expliquer cet off-day? Le mentor namurois tirera lui-même les conclusions. Une apparaît d’emblée: le recrutement d’un nouvel attaquant est crucial, pour apporter de la concurrence et plus de poids offensif. Et le temps presse.