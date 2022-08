Les Lignards vainqueurs du sommet

Eghezée 0 – FCO Namur 3

Les Hesbignons savaient la tâche difficile, même s’ils ont dominé la première période. Les Olympiens ont une nouvelle fois pu compter sur Herbiniat, auteur d’un doublé (le second sur penalty). Ibrahimi a fixé les chiffres, peu après sa montée au jeu.

Bossière 1 – Malonne 0

"Le score aurait dû être beaucoup plus lourd", précisait le T1 visité, Michaël Noël. Laurent a inscrit l’unique but passée l’heure de jeu.

Petit-Waret 0 – Profondeville 0

Sur un terrain difficile, les équipes se sont créé quelques occasions. Dominateurs, les Mosans nourrissaient quelques regrets.

J. Tamines B 2 – Grand-Leez B 7

Battues lors du match inaugural, les équipes avaient à cœur d’engranger leur(s) premier(s) point(s). Mission remplie pour les Gembloutois grâce, entre autres, à Longin (1-1 sur penalty, 2-4 et 2-6), Beguin (2-2), Barry (2-3 et 2-7) et Gilles (2-5), tous venus de P1. Sadany Nguemen (1-0) et Hennaux (2-1) avaient donné l’avance aux leurs.

Wépion 5 – Lustin 2

Battus à Profondeville, les "Fraisiers" ont bien négocié leur second derby mosan. Harrad trouvait deux fois la faille, avant le penalty de Notte (2-1). Dès la reprise, Huygen-Thomas faisait 3-1. La tâche visiteuse se compliquait après l’exclusion (2 jaunes) de Briot. Huygen-Thomas et Miller corsaient une addition atténuée par Notte, à nouveau sur penalty.

Rhisnes 1 – Ligny 2

Le choc est tombé dans l’escarcelle grognarde. Hennau trouvait la faille à l’approche du repos (0-1). En seconde période, les Rhisnois prenaient tous les risques et pensaient arracher le partage après l’égalisation de Dehaye à la 92e. C’était compter sans le jusqu’au-boutisme visiteur, incarné par Hennau."L’arbitre a annulé deux buts", regrettait le coach visité, Thomas Nélis.

Sauvenière 0 – Naninne 1

LesWawasauraient aimé offrir les trois points à leur entraîneur. Fabian Zimmer, qui fêtait son anniversaire dimanche. D’une tête décroisée, Hannecart a douché leurs espoirs à l’approche du repos.