Les Cinaciens n’ont pas démérité

Arbitre: Beluffi.

Cartes jaunes: L.Lambrechts, Remacle, Bultot, Cornet.

Carte rouge: Antoine (2 c.j.).

Buts: Bultot (0-1, 2e), Antoine (1-1, 62e).

CINEY: Monteleone, Despas (88eBruckner), Antoine, L. Lambrechts (65eMignon), Villano (46eJadot), Hanneuse, Henrotaux, Bwangombo, Otte, Boudjemaa, Pajaziti.

LA CALAMINE:Joiris, Smits, Hubert, Mauclet (75eLegenvre), Remacle, Lufuankenda (89eCviko), Hungs, Volont, Bultot (82eVan Melsen), Cornet, Bennane (82eAritz).

Deux équipes montantes pour une première rencontre, qui va leur permettre de voir de quel bois elles vont pouvoir se chauffer au sein de cette série nationale. Et ce match part au quart de tour. Après deux minutes et quelques secondes, Bultot reprend de la tête pour faire 0-1! Le plus mauvais scénario pour Ciney. Cueilli à froid, il n’a déjà plus le choix. Il se rebiffe et un envoi sur la transversale, de Joiris, rend de la voix aux supporters. Mais les joueurs de David Maucq confondent trop souvent vitesse et précipitation. À la 30e, Monteleone sauve, par deux fois, à même la ligne. De l’autre côté, un bon service d’Antoine est envoyé par Otte dans les nuages. Ciney repart le pied au plancher. Mais en contre, Aristote et les siens savent y faire, c’est du solide. Les Cinaciens sont toutefois mieux dans leur rencontre. Un coup franc, à trois mètres en dehors du rectangle, est mis à profit par Tom Antoine. Les "Bleus" montrent un tout autre visage. Ciney peut-il pour autant aller chercher les trois points? La sortie du buteur, pour deux cartes jaunes, refroidit quelque peu les ardeurs. Sur un contre visiteur, Monteleone sauve du pied à même la ligne. Alors, plutôt en rester là que de présenter inutilement le flanc à l’adversaire.