Florennes accroché par un très bon Somzée

Olloy 1 – Fraire 3

Les visiteurs ont relancé leur club cette saison et cette renaissance s’affiche désormais avec un 6/6 glissé dans leur escarcelle. Haddad trouvait la faille à la 16e (0-1). Les Viroinvalois ne désarmaient pas et rétablissaient la parité à la 35e par Steinier. Les Frairois prenaient possession du ballon après la mi-temps et se détachaient par Sauvage sur phase arrêtée et Haddad.

Treignes 1 – St Gérard 4

Les Brognois trouvent l’ouverture à la 25e sur un but de Libert. Mais ils subissent la réaction visitée la minute d’après, des œuvres de Schmetz. Les protégés de Laurent Dimanche doivent attendre la dernière demi-heure pour s’imposer avec des réalisations de Libert, Habet et Fortemps.

Thy-le-Château B 6 – Falisolle B 2

Au 1er acte, Riciputo avait répliqué par un doublé au… doublé de Thys. Muscas (2) et Thys (2) se chargeaient des buts de la victoire.

Philippeville B 7 – Clermont 0

LesFrontaliers menaient déjà 3-0 à la pause via Lempereur (2) et Lecomte, de nobles buteurs. Les visités ne rencontrent pas plus de résistance après la mi-temps. Hannecart, Ferauge, Borgniet et Gemino se chargent de faire grimper le capital buts.

Surice B 1 – Étoile Taminoise 2

Les hommes de Maurizio Lomanto avaient fait le plus dur, en ouvrant le compteur via Oostens à la 20e. Le mentor suriçois Colin Denis montrait l’exemple en ramenant la parité à la 35e. L’excellente réplique locale se poursuivait après le café. À la réception d’un corner à la 78e, Goossens allait délivrer les Taminois d’un grand poids, en leur offrant les trois points durement acquis.

Ham B 0 – Tarcienne B 0

"Ce fut un match très partagé avec des occasions des deux côtés mais le ballon ne voulait pas rentrer", résumait la CQ sambrienne Esmeralda Philippot.

Lesve-Arbre 5 – Gimnée 0 arr

Le match entre les deuxCoalisés n’a pas été à son terme. Dans une ambiance assez tendue, les visiteurs ont décidé de quitter le terrain à la 70e après avoir reçu bristol rouge. La suite au CP.