Arbibre:Somville.

Cartes jaunes:Gall, Lizen, Lombardo, Mabille, Revercez, De Vriendt.

Buts:Gilain (1-0, 23e), Lambert (2-0, 58e), Ulens (2-1, 78e), Delplank (3-1, 90e+2).

ONHAYE:De Vriendt, Leclef, Granville, Defresne, Gall (83eGuerri), Gilain, Lambert, Lizen (78ePoncelet), Bastin, Guiot (70eBouterbiat), Lorenzon (87eDelplank).

SYMPHORIEN: Polain, Mabille (86eSera Orfeo), Citron, Rucquois, Lombardo (86eColquhoun), Erculisse, Goditiabois, Revercez (60eKwembeke), Drouven (60eSoares), Ulens, Cramé.

Les Walhérois ont réussi leur entrée en championnat, même s’ils ont connu quelques frayeurs en fin de match, avant le superbe lob de la délivrance signé Bastien Delplank, sous les yeux de son frère Thibaut, présent dans les tribunes."On aurait dû tuer le match avant, on a eu les occasions pour le faire. Mais, sur l’ensemble du match, les gars ont fait le boulot et ont été consistants",signalait Lionel Brouwaeys. Ses troupes tentaient en effet d’imposer leurs vues d’emblée, avec un premier coup de tête de Guiot filant à côté. Les visiteurs répondaient par une percée du rapide Cramé, contrée par De Vriendt. Mais Onhaye n’allait pas tarder à faire parler sa supériorité athlétique et aérienne quand, sur un corner bien donné par Lambert, Gilain plaçait, comme à Winkel, un heading victorieux. Dix minutes plus tard, c’est Granville qui s’essayait au même exercice, mais sa reprise percutait la transversale. C’est sur une autre phase arrêtée que les visités doublaient la mise, en seconde période, "Lambi" transformant joliment un coup franc dans l’axe. Dans la foulée, Polain empêchait à deux reprises Lorenzon de faire 3-0. La tendance changeait brusquement quand Ulens, bien décalé aux abords du rectangle, frappait imparablement dans le plafond. Il restait un petit quart d’heure et Onhaye allait le vivre dans la souffrance, le Symphorinois bousculant ses hôtes par un jeu plus haut et au sol. Bouterbiat manquait la balle de break, sur une perte de balle adverse, mais pas "Baba" Delplank qui, dans les arrêts de jeu, ajustait un magnifique lob lointain pour tromper Polain et rassurer définitivement les siens.