BELGRADE:Beca 2, Quaira, André 13 (1x3), Davreux, Pretto 2, Hucorne, Depouhon 9, Cerquarelli 8 (1x3), Mommer 3, Thiry 7 (1x3)

Deuxième matche et deuxième défaite pour Belgrade en coupe de Belgique ce dimanche à Anvers, une TDM2 comme Melsele quinze jours auparavant. L’avance de cinq points ne dure que quelques minutes et pourtant les Belgradois offrent une belle réplique dans la première tranche, ne concédant que deux points de retard à la 10e: 23-21.

Dans le second quart-temps, l’impact physique des Anversois fait la différence et l’écart se creuse, notamment suite à une absence de trois minutes des Belgradois: 39-26.

"Nous sommes bien rentrés dans ce match mais dès que nous avons un peu accusé le coup dans le second quart-temps, l’écart s’est immédiatement creusé,commente le coach belgradois Didier Thémans.Anvers est une équipe très athlétique que nous connaissons et qui ne nous réussit généralement pas. Malgré tout, nous avons été présents avec une bonne mentalité et l’esprit qu’il fallait pour ce match mais en seconde mi-temps nous avons pu constater que nous manquons encore de rythme et d’automatismes. Ce sont des points à travailler afin d’être prêt pour le championnat, ce qui reste notre objectif principal."

La seconde mi-temps est effectivement largement dominée par l’équipe locale qui s’assure très rapidement la victoire (59-38 à la demi-heure) mais l’écart aurait sans doute été moindre si les Namurois avaient su rentrer un peu plus de shoots ouverts qu’ils se sont créés dans la seconde partie du match: 80-49 score final.