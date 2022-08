PHOTOS | Fagi passe de favori à vainqueur à Dinant

Podium de deux Archères

Première Lesse Douce pour Corentine Franckart et première victoire, à seulement 22 ans. La saison est normalement finie, mais pas simple de s’arrêter quand on est athlète. La jeune représentante du WACO décide donc de boucler sa semaine avec une sortie de 12 kilomètres qu’elle remporte devant l’Archère Aline Gérardy, victorieuse l’an dernier, heureuse de ce podium, qu’elle partage avec une de ses coéquipières, Sophie Aerts.

Trente minutes après les participants de la Lesse Douce, ce sont les 611 courageux de la Top Lesse qui s’élancent. Il est 11h00 quand les chevaux sont lâchés tels des taureaux dans les rues du Gard. Trois hommes semblent être prétendus à la victoire. Le premier, c’est Abdeslam El Metoui, 23 ans et leader du Challenge Delhalle, dont fait partie l’épreuve. Le second, c’est son concurrent direct au Challenge, le Luxembourgeois Nicolas Navet, qui connait la Lesse sur le bout des doigts pour l’avoir déjà bouclée à cinq ou six reprises, mais qui n’a jamais réussi à le battre. Et puis enfin, l’athlète du Racing Bruxelles, Daniel Fagi, qui remporte toutes les courses auxquelles il participe ces derniers temps. Après 11 kilomètres, sur les 20,7 à parcourir, c’est ce dernier, de nationalité érythréenne, qui prend les commandes pour ne plus jamais les lâcher. Il s’impose avec près de deux minutes d’avance sur Nicolas Navet, ravi de signer son meilleur résultat sur cette course. Légèrement blessé au niveau de la hanche droite, Abdeslam se contente d’une troisième place, derrière le premier local, Florian Howet, tout sourire sur la ligne d’arrivée, heureux de son classement, mais également de son chrono.

Mais qui peut arrêter la Theutoise Amélie Bihain? L’Archère, coachée par Thierry Faveaux, se montre hors norme sur cette Top Lesse puisqu’elle signe une seconde victoire en autant de participation. La Française Anne Moulin termine à plus de 2,30 minutes, devant l’athlète Trakks, Roxane Cleppe.