Le couple Dumoulin/Schmitz encore en or

Comme ils l’avaient fait quelques jours plus tôt dans la manche du Mémorial Delobbe à Rocroy, Romain Dumoulin et sa compagne Delphine Schmitz ont remporté la longue distance. Romain, déjà vainqueur l’an dernier, était particulièrement marqué par l’effort à l’arrivée."Sur un parcours aussi vallonné que celui-ci, j’ai tout donné sur le plat et les côtes,commenta le protégé de Fernand Brasseur.Je ne pouvais pas me permettre le moindre relâchement car je savais que Nicolas Baïolet n’était pas loin derrière."

Delphine est arrivée quelques minutes après son compagnon."Ce n’était que mon 3e jogging de la saison car j’ai longtemps été blessée au genou."Et sa 3e victoire de l’année chez les féminines!"Ce tracé, bien que plutôt ardu, me convient bien."Elle s’apprête désormais à faire Sedan-Charleville (24 km)."Ce sera une première sur une aussi grande distance! Je suis encore à la recherche de la distance idéale, celle qui me conviendra le mieux."

Pas d’Hawaï mais Gerardmer et l’Ironlakes pour Rudy Depret

Nicolas Baïolet est venu étirer Romain à l’arrivée, victime de crampes."Romain est parti très vite. Ce n’était pas un tempo pour moi donc j’ai fait ma propre course sans me soucier de lui. Incontestablement il est plus à l’aise que moi dans les changements de rythme et donc sa victoire est logique. À Rocroy déjà il m’avait devancé mais ce samedi j’ai pu m’en rapprocher."

Rudy Depret complète le podium hommes."L’objectif était simplement de courir à un bon rythme sans me mettre dans le rouge, donc sans regarder à ce qui se passait devant. Romain et Nicolas sont très costauds et je ne me suis donc pas soucié d’eux, d’autant plus qu’il fallait gérer le dénivelé."

Qualifié une nouvelle fois pour Hawaï depuis 2019, Rudy ne s’y rendra pas cette fois. La vie de famille et professionnelle avant tout! Mais il sera bien à Gerardmer ce prochain week-end puis à l’Ironlakes.