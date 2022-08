Nicolas Deppe ambitieux

Descendants d’un échelon, les Couvinois veulent vivre une saison tranquille après un exercice 2021-2022 plus que difficile. " J’en rigole un peu avec mes amis et des autres joueurs, mais j’ai envie de viser le top de cette D3, raconte le citoyen de Thy-le-Château.Je sais qu’il y a de gros calibres qui ont signé de grands noms mais je me dis qu’on doit le faire. J’ai envie d’avoir un élan positif sur Couvin et entendre dire qu’on sort d’une série de cinq victoires consécutives plutôt qu’être enfoncé en fond de classement et jouer le maintien."

Et pour débuter leur nouvelle saison au niveau D3, les Fagnards sont servis avec la réception du Crossing, un des outsiders de cette série qui a joué le tour final en mai dernier. " C’est vrai, on commence fort, mais on ne doit pas se décourager."