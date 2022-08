Les Ardennais aux prises

Ce derby ardennais ne s’annonce pourtant pas disproportionné.

"Comme à chaque fois, nous nous attendons à un match très disputé face à nos voisins, prévient le T1 visité.Cette équipe a changé de visage. Elle est composée de plusieurs jeunes du coin, qui auront à cœur de montrer leurs qualités. Nous devrons être à la hauteur pour l’emporter et ainsi laver l’affront de la défaite subie à domicile, lors de la défunte saison."

Despezelle, Laval, Martin et Warnotte sont blessés. Suquart est incertain. Compas, Delire et Joosens sont de retour. Weber ne donne plus signe de vie.

"On aura l’objectif de se défendre le mieux possible contre l’armada bièvroise, conclut Christian Lheureux.Cela se résume à un match équipe première contre une équipe réserve pour eux."

Cordy, Gérard et Marischal sont absents.