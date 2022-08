Après l’élimination en Coupe de Belgique au deuxième tour, Rochefort veut relativiser cet échec. Le club unioniste a pu terminer au mieux sa préparation. " On a pu préparer les choses avec plus de contrôle. On a organisé des matchs amicaux quand on le voulait, en prenant en compte la fatigue des joueurs", confirme le coach Yannick Pauletti.

L’entraîneur rochefortois se veut très confiant pour cette première rencontre de la saison. " On va aborder ce match avec beaucoup de calme et de sérieux. On est en 5edivision, je veux que mes joueurs prennent du plaisir et fassent de leur mieux sur le terrain."

Avec parfois plusieurs joueurs disponibles pour un même poste, Yannick Pauletti explique que cette concurrence ne peut avoir que des effets bénéfiques. " À partir du moment où le groupe reste solidaire et uni, on va faire de belles choses. On aura besoin de tout le monde."

Pauletti reste réaliste quant au déplacement à Habay, ce dimanche. " On a beaucoup travaillé. La victoire, c’est un impératif. Quand je lis une comparaison du club avec le PSG ces derniers jours, je trouve cela tout aussi ridicule qu’inutile. Ces comparaisons renvoient une mauvaise image de notre club. On ne se croit pas supérieur aux autres."

«De la confiance»

Les Luxembourgeois sont à nouveau nombreux au sein du noyau rochefortois cette saison. Certes, Gwenaël Jaa, désormais à Marloie, n’en fait plus partie tandis que Valentin Thomas poursuit sa revalidation après sa rupture des ligaments croisés, mais Mathieu Cornet s’est ajouté cette saison à un effectif qui compte toujours sur Arnaud Bouche, Dylan Remy, Marvin Étienne et Maxime Lambert. Après une saison à 15 buts avec Virton (2014-15), le solide Barvautois a quasiment changé de club chaque saison et n’a plus retrouvé l’efficacité qu’il avait affichée chez les Gaumais ainsi qu’à Huy auparavant. Auteur de 27 buts ces sept dernières années (dont 7 avec Wiltz, en BGL Ligue la saison passée), le nouvel avant-centre des Marcassins tient, à 32 ans, à se stabiliser et, avant tout, à coiffer les lauriers au terme d’une campagne pour laquelle Rochefort est annoncé comme le grand favori. " On sent effectivement que les choses sérieuses commencent et on sait que nous allons être attendus partout, explique Mathieu Cornet.Mais personnellement, je ne ressens pas de pression. Je suis convaincu que si on confirme ce qu’on a montré récemment en préparation, si tout le monde reste bien discipliné, tout se passera pour le mieux. En tout début de préparation, on a été battu par le Condrusien, puis les City Pirates Antwerpen(D2 amateurs)nous ont fait mal en Coupe, mais depuis lors, les automatismes s’améliorent. On a joué contre Warnant, Stockay, Hamoir, des D2, et sincèrement, on était au-dessus. Donc, plus que de la pression, c’est de la confiance qu’on doit ressentir."

Pour Mathieu, Habay sera plus qu’un outsider: " Il y a de la qualité dans toutes les lignes. Les anciens Virtonais, mais aussi Lecomte que j’ai côtoyé à Roulers et Serwy qui était mon équipier à Wiltz. C’est bien pour nous que ces deux derniers ne jouent pas. Il faudra quand même s’adapter à leur terrain qui a pas mal souffert de la sécheresse."