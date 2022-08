LOYERS: blessés:Flamant, Richir, Rushidi, Scaiffidi; absent:Tadjenant.

Pour leur entame de championnat, les Spirous d’Eddy Broos sont revenus de chez les Biesmois avec les 3 points dans l’escarcelle. Face à des Loyerois qui ont également pris le meilleur sur les voisins d’Andenne, la rencontre de dimanche s’annonce très ouverte."Avec le président, à la lecture du calendrier, nous nous étions dit qu’une unité à Biesme et une contre Loyers seraient un bon début,se souvient le T1 sambrien.Or, nous en avons déjà 3. La saison dernière, notre bilan à domicile n’a pas été reluisant. Et dimanche, nous n’aurons rien à perdre. Il faudra aller de l’avant tout en restant prudent face à une équipe namuroise plus expérimentée que nous. Mais je suis confiant car je possède un groupe qui fait bloc."

Quant aux protégés de Jean-François Beguin, ils vont certainement vouloir confirmer leur succès initial mais cette fois à l’extérieur."Ce ne sera que le deuxième match du championnat et nous allons tenter de poursuivre sur notre lancée,explique sans surprise le mentor des Banlieusards.Nous sommes ambitieux et nous voulons gagner tous nos matches, en tout cas un maximum. Je ne connais pas notre futur adversaire. Nous allons nous concentrer sur notre propre jeu en espérant réaliser un résultat positif. Mais la saison est encore longue…"

Il est certain que cet affrontement entre deux équipes qui connaissent la P1 sera indécis jusqu’au bout. Mais tellement de facteurs sont à prendre en compte qu’il est malaisé d’écrire qui émergera…