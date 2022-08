GEDINNE: vacances: Herbiet; incertains:Léonet, Martin’s De Sa; retours: Darche et Waldrant.

Les Bioulois ont frappé un grand coup dès la première journée, en infligeant une lourde défaite à Molignée, en reconstruction."On sort d’une très bonne préparation, avec des rencontres contre des pensionnaires de P1,souligne Michel Grégoire, qui travaille avec Michaël Alexandre, son nouveau T2.Chez les Molignards, nous étions, de loin, supérieurs physiquement."

Le coach bioulois garde cependant les pieds sur terre, pour ce choc face aux Ardennais."On doit s’attendre à une tout autre réplique. Un duel que l’on ne devra pas aborder en croyant qu’il suffira de paraître. Gedinne va jouer le haut du tableau et ce match s’annonce très ouvert. Cela pourrait se jouer sur un détail. On a des joueurs avec de l’expérience et il faudra profiter des opportunités."

Les Gedinnois ont démarré par un succès à la maison face aux promus de Rochefort. " Ils nous ont malmenés dès l’entame du match et multiplié les offensives,analyse Olivier Cornet.Notre gardien, Augustin Mathieu, a sorti plusieurs arrêts déterminants et nous a permis de ne pas couler. Il a fallu 25 minutes pour enfin passer la ligne médiane. On n’était pas assez présent dans les duels. Rochefort nous a finalement facilité la tâche avec l’exclusion de son capitaine, Devresse. On a profité de notre supériorité numérique pour planter deux buts en début de seconde mi-temps."

Le coach gedinnois redoute ce déplacement chez les Sang et Or."Bioul a des ambitions et a réalisé quelques gros transferts. On a eu une bonne préparation, mais on n’est pas encore vraiment prêts. Il sera donc important de ne pas attendre vingt minutes pour aller gagner les duels. On devra aborder ce match avec une autre mentalité, si on veut rentrer avec quelque chose."

Le coach est satisfait du recrutement."Bachelard, Robinet et Collard, les trois jeunes, sont bien intégrés et saisissent leur chance. Ils sont bien encadrés par Martin’s de Sa, qui apporte son expérience. L’ambiance dans le vestiaire est bien meilleure que la saison dernière."