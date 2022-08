Choc prometteur à Rhisnes

Thomas Ancion, Benjamin Dehaye et Charlélie Rihoux sont incertains.

Très content du succès contre Tamines, le mentor lignard Jean-Baptiste Bertrand souligne la patience et le calme de son groupe, tout comme sa gestion du match. Des qualités indispensables pour ne pas rentrer bredouilles de Rhisnes.

"C’est un déplacement difficile. Rhisnes veut clairement jouer le top 3 et s’en est donné les moyens. La sauce a l’air d’avoir pris aussi, pendant la préparation, avec cette victoire 0-5 contre une équipe de Malonne qui nous avait battus quinze jours plus tôt, en coupe. Je suis inquiet, car notre adversaire a l’air plus affûté. Chez nous, quelques automatismes sont encore à perfectionner. Je serais très content de ramener un point."

Basile Adam est en vacances. Sacha Contempré est toujours suspendu. Boris Delcommène revient petit à petit d’une élongation. David Léonard souffre d’une entorse du genou.