La nouveauté de Furnaux

" Cette année, nous avons déjà organisé, sur la route, les épreuves de Pontaury et de Biesmérée, à chaque fois pour les cadets et les juniors, détaille Laurent Servais.Et ce sera encore le cas ce dimanche, à Furnaux, avec une course pour les 15 et 16 ans et une autre pour les 17 et 18 ans, sur un circuit magnifique. De la place de Furnaux, nous allons remonter pour aller chercher la N932, qui mène au rond-point de Denée. De là, nous irons à droite pour descendre vers Ermeton-sur-Biert, où nous tournerons à droite pour remonter vers Furnaux. Ce circuit de dix kilomètres est vallonné mais très roulant, tout se fait sur le grand plateau. J’espère donc avoir de nombreux participants. Malheureusement, nous n’aurons pas nos deux meilleurs coureurs, que je n’ai pas voulu retenir alors qu’ils avaient eu la chance d’être appelés en sélection wallonne pour l’épreuve internationale de la route des Géants. Mais j’espère que nos jeunes vont bien s’illustrer. Pourquoi pas William Scabaab, qui progresse bien chez les juniors et qui en veut."