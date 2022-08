La Natoyenne Émeline Clabodts a passé l’été avec les Cats

C’est le moins que l’on puisse dire en regardant les résultats de la Belgique. Les Young Cats, après avoir fini premières de leur poule, ont réussi à se hisser jusqu’en quarts de finale. Elles n’ont malheureusement pas pu accéder aux demies, en perdant de… 2 points contre la Croatie (60-58)."C’est le premier match que l’on perd,ajoute l’ailière de 15 ans.On a mené toute la rencontre de 15 points, avant de bloquer dans le dernier quart. Sur une bombe, les Croates sont passées devant à 30 secondes du terme. On était très déçues, on avait les capacités pour aller en demies."

Pour une deuxième expérience avec l’équipe nationale, la jeune Natoyenne, formée à l’Iata et Bouge, doit forcément encore faire ses preuves."Je n’ai pas encore beaucoup de temps de jeu, je dois prouver de quoi je suis capable,ajoute-t-elle.Mais dès que je monte sur le terrain, je me donne à 100%."

Il reste justement deux matches aux Young Cats pour tenter de se situer idéalement entre la 5eet la 8eplace. À commencer par ce vendredi face à la Grèce."J’espère que le coach me fera confiance", sourit-elle.

«Une belle génération»

Parmi les coaches, on retrouve d’ailleurs Aurélien Garraux, l’assistant de Philip Wolk."Tout le monde est forcément déçu d’avoir perdu contre la Croatie,déclare le coach Namurois.On a buté face à leur press. C’est une belle génération, il y avait moyen d’aller chercher la demi-finale. Mais l’objectif premier est rempli, c’est-à-dire finir dans le Top 8. Via nos deux derniers matches, on va tenter d’arracher la 5eplace du classement."

Le coach souligne les qualités de notre Namuroise."Émeline s’est bien fondue dans le collectif,ajoute-t-il.Certes, elle n’a pas encore beaucoup de temps de jeu, mais elle se donne toujours à fond, que ce soit en attaque ou en défense, dès qu’elle monte sur le terrain."

Avec toute cette expérience engrangée avec l’équipe nationale, Émeline sera fin prête pour aborder sa première saison en senior avec Natoye (R2), sous les ordres de son coach, Louis Crevits.