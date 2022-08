P1: Derrière Malonne, une kyrielle d’outsiders

De l’avis des coaches de la série, Malonne serait à nouveau l’équipe à battre. Mais, comme ce fut le cas la saison dernière, la messe ne sera dite qu’au terme des play-off. »Si on reprend quasiment avec le même groupe, confie le coach malonnois, Antonin Gilet,il est certain que la seule arrivée de Nicolas Descy devrait nous apporter plus d’options offensives. Nos objectifs sont une place en play-off et la finale de la coupe ».