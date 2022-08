De Ceuster sort un grand numéro à Couvin

Partis après l’épreuve des cadets (v. ci-dessous), les juniors étaient aussi invités à en découdre sur ce parcours couvinois accidenté. Pour un grand tour, puis six autres. Au total, 80 bornes. Alors que les parents et supporters cherchent le moindre petit coin d’ombre, tous ces braves, eux, vont mouliner sans se faire prier. Coureurs qui n’ont pas intérêt à prendre trop tôt le bon de sortie. Sous peine de devoir cravacher comme des damnés, dès le départ. Autant rester groupé tout un temps. Nonobstant et contre toute attente, lors du premier passage, Van Den Meerssche (qui abandonnera par la suite) et Servranckx (15e) sont déjà devant. Peu après c’est toutefois le regroupement général. Six hommes vont encore tenter de sortir des rangs, sans plus de succès. En tête, le peloton laisse venir. Derrière, ils sont déjà quelques-uns à manger leur pain noir. Trois solides athlètes vont ensuite prendre la porte de sortie: De Ceuster, De Maere et Scherrens. Ils faussent compagnie au reste de la troupe et prennent une bonne petite avance. À l’entame de la quatrième boucle, elle est de 54" sur Pauwels et de 1'12" sur le peloton. Qui va reprendre l’échappé précité. Encore trois tours et l’écart reste égal à lui-même: 1'20". Est-ce la bonne?