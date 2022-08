Eliott et André ovationné par le SMAC

est un club familial, on se connaît tous, c’est toujours plaisant de venir ici", avouait l’athlète au centre de toutes les attentions.

Les moins timides parmi les plus jeunes n’ont pas hésité à assaillir le spécialiste du 800 m de questions, de conseils, pour espérer suivre sa trace. De son côté, le jeune Lesvois nous confie être content de son championnat et de son Top 8 européen, l’objectif minimal en se rendant à Munich. "Évidemment, en finale, un peu je suis déçu d’être dernier parce qu’on veut toujours faire un peu plus, mais quand on revient ici après, moi je suis content. Top 8 européen, c’est bien. En termes de perf, il fallait essayer de faire quelque chose, ne pas rester derrière. Et essayer d’en battre un ou deux, prendre des risques, courir devant…"

La suite de son programme ce sera demain à Bruxelles, pour le mémorial Van Damme, sa dernière course de la saison. Ensuite, il s’accordera quelques jours de vacances, en Angleterre."Visiter un peu, voir le musée Harry Potter, et évidement fêter un peu ça, pour relâcher la pression."

Puis il reprendra le chemin des entraînements car la saison prochaine verra les gros championnats défiler: Mondiaux indoor, Europe Indoor et Mondiaux extérieur."Encore une grosse année, avant les jeux, puis on repartira en stage en novembre, pour préparer ça au mieux. Il faudra aussi que je pense à terminer mon TFE, en janvier normalement. Une fois cela fait, ce sera athlétisme à 100%, grâce entre autres à mon contrat Adeps."