Semaine de rêve pour nos régionaux

Victoire en RGT pour Molle

Très confiant pour sa première en Alpine avant l’épreuve, Amaury Molle a évolué d’une bien belle manière face aux nombreuses propulsions (Alpine, Porsche et autres BMW). 22edu général et premier hors WRC et WRC2, le pilote de Sart-Eustache remportait sa catégorie face à un certain Paul Lietaer à voiture égale. Sur son épreuve préférée, il signait déjà une 3evictoire de catégorie en cinq participations."Je suis très heureux de remporter ce rallye en RGT! Revenir sur une manche WRC et être le plus rapide en propulsion mais également en deux roues motrices… J’aurais signé directement pour ce résultat. Nous avions un bon rythme dès le shakedown où nous étions déjà les plus rapides. Une certaine surprise car je n’avais aucune idée de mon niveau dans cette catégorie. J’avoue qu’il en restait sous la pédale à certains endroits mais à Ypres, il faut gérer."