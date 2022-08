Le rallye des confirmations

Autrefois épreuve de référence du championnat, le retour de la Famenne après les deux années "off" n’a pas été des plus faciles, avec seulement 67 équipages au départ. Trop vite orphelin de Mathias Boon suite à des soucis de boîte sur sa Subaru, les R5 de Thibaud Mazuin et Harry Hérion étaient attendues. Vainqueur des deux dernières éditions, ce dernier n’avait pas facile à se remettre dans le rythme face à un concurrent qui sortait d’une première victoire au RS Condruzien il y a peu. Après un bon chrono dans la dernière spéciale de la boucle, Harry sortait malheureusement de la route, sans conséquences, dans la spéciale suivante du Gerny. Mazuin n’avait plus qu’à se laisser aller vers une nouvelle victoire.