Couvin

Les Fagnards semblent manger le même pain noir que la saison passée. Alors qu’ils commencent le championnat ce week-end face au Crossing Schaerbeek, trois joueurs vont déjà manquer à l’appel, dont leur gardien."Vincent Eugène a des douleurs au dos, et souffre également des côtes,souffle le coach Gabor Bukran.Tom Sobry s’est occasionné une déchirure aux ishios, alors que Kaba Sory est également touché au même endroit, victime quant à lui d’une élongation. On continue sur la même lancée que la saison passée, cela commence à me taper sur le système…"Sans oublier Maxime Galante, incertain, après être sorti à la mi-temps au dernier match, suite à des douleurs au talon. "Il ne s’est pas encore entraîné cette semaine,rajoute le coach.Débuter le championnat dans ces conditions face à une des plus belles équipes de la série, ce ne sera pas évident."

Onhaye

Les Walhérois joueront leur premier match de championnat face à St-Symphorien sans Jean-Baptiste Kembi, blessé. Youri Teklak, probablement victime d’une élongation face à Winkel, est annoncé incertain. Enfin, Thomas Leclef, suspendu en Coupe, est dès lors à nouveau sélectionnable.

Tamines

Malgré la défaite contre Rochefort en amical (4-0), les Taminois partiront confiants pour ce premier déplacement à Brainois. La raison? Un noyau quasi au complet. Seul Basile Mathy, blessé au genou (entorse), manquera la rencontre. Malgré leurs douleurs au dos, Abdou Boukamir et Robin Leemans sont sélectionnables.

Aische

Les Aischois seront privés de Louis Maisin et de Simon Javaux pour leur match face à Uccle."Le premier cité a été opéré de la main et le deuxième a une entorse du genou, précise le coach Rousselle.Ils seront de retour dans deux ou trois semaines." Les Aischois ont disputé un dernier match amical contre Marloie mardi."On menait 1-0 à la mi-temps, avant que Marloie n’inverse la tendance (1-2), ajoute Manu.J’en ai profité pour faire tourner le noyau. Nous sommes prêts physiquement."

Série B

Rochefort

L’équipe de Yannick Pauletti a terminé sa préparation par une belle victoire 4-0 contre Tamines. De quoi aborder le premier déplacement en championnat à Habay, sérieux outsider, en pleine confiance. Un adversaire qui sera privé de Serwy et Toussaint, deux hommes en forme, suspendus. Côté rochefortois, aucun suspendu à signaler. " On s’entraînera encore jeudi et samedi matin, souligne Yannick Pauletti, toujours privé de Bernard, Thomas, Marrazza et Geurde, tous en revalidation après leur déchirure des ligaments croisés du genou.Bertrand est aussi absent, il s’est fait opérer de la hanche ce mercredi". Le reste du noyau est sélectionnable.

Ciney

Après leur dernier succès 3-4 à Monceau (D3), les promus semblent parés pour aborder leur nouvelle aventure en nationale. Hormis Boujabout, incertain, David Maucq comptera sur un noyau au complet pour affronter La Calamine. Le coach devrait pouvoir aligner Henrotaux, ennuyé par une douleur aux cervicales et passé entre les mains de l’ostéo. Opéré au poignet en mai dernier, Tom Antoine revient bien dans le coup.