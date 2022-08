Debjani invité surprise de la Descente de la Lesse?

Qui pour succéder à Libois et Delguste?

L’an dernier, 954 concurrents ont franchi la ligne d’arrivée. Parmi les plus rapides, chez les messieurs, on retrouvait Joachim Libois, sur la Lesse Douce. Le triathlète, en pleine préparation pour le triathlon de Gérardmer, qui se déroule la semaine prochaine, compte bien défendre son titre. " Je serai très certainement de la partie même si je dois encore en discuter avec mon coach. Si j’en suis, je voudrais faire aussi bien que l’an dernier", commente Joachim. Il va avoir fort à faire avec des concurrents de haut vol, à commencer par l’athlète du CABW, Usama Awad, pointé du doigt comme favori par les puristes.

L’événement est également un rendez-vous pour tous les Archés qui ont à cœur de briller sur la course organisée par leur club. On retrouve ainsi des gars comme Arthur Grandjean ou encore Pierre Del Forno. " D’habitude, je fais partie de l’équipe qui filme le live de la course mais cette année, j’avais envie de courir. C’est une belle organisation du club et il y a une bonne ambiance. Et puis, j’ai invité un de mes amis pour venir chatouiller les personnes qui jouent la gagne", sourit Pierre, en parlant d’Usama.

Chez les dames, Aline Gérardy est la dernière gagnante en titre. Cette année, l’athlète de l’Arch n’est pas au meilleur de sa forme puisqu’elle souffre de tendinites au tendon d’Achille, qui l’empêchent de s’entraîner comme elle le voudrait. " Ce n’est pas un objectif en soi, mais je reste une compétitrice. Si je peux gagner, je ne raterai pas l’occasion", commente celle qui risque d’avoir Sophie Aerts dans les pattes.

Un plateau très relevé

Sur la 11e manche du Delhalle, la course risque d’être tout aussi intéressante. Parmi les favoris, le Bruxellois Daniel Fagi semble très en forme ces dernières semaines. Il ne faut pas oublier Nicolas Navet, 3el’an dernier, mais également les athlètes régionaux, comme Florian Howet, Jordane Rodrique, Alexandre Cellier ou encore Thomas Florizoone.

" C’est difficile de parler d’ambitions. Cela va dépendre de la forme du jour et des concurrents sur la ligne de départ. Un Top 5 et je serais content, mais le rêve, c’est un podium", précise Florian. " C’est un de mes objectifs de l’année, et je cherche à faire mieux que les 1h15 de l’an dernier. Le parcours est trop roulant à mon goût et la course trop relevée pour espérer monter sur la boîte, mais il y aura une belle bagarre avec les copains du club", ajoute Jordane. Les bruits de couloir annoncent également Ismaël Debjani parmi les partants…