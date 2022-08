Le "Djobin" a ainsi participé à deux entraînements, en mai à Acoz et fin juillet à Galmaarden. " C’est une fierté. J’étais très heureux. On nous initie au llargues, une discipline proche de la balle pelote. On joue avec un mousse sur la paume de la main et une balle en peau. On évolue avec deux livreurs et trois frappeurs. On ne peut ni livrer, ni frapper outre. C’est plus difficile, mais on y prend du plaisir."

Une motivation supplémentaire pour le "Djobin", qui a fait ses débuts dans son village, à Pontaury."Je suivais régulièrement mon papa, qui jouait à Pontaury. J’ai commencé en pupilles, à 7 ans, et nous avons d’emblée enlevé le titre. Pour poursuivre ma formation, je suis alors parti à Planois, pour jouer en pupilles et minimes, avec chaque fois, un titre de champion."

Particulièrement bien encadré, Louis a gravi les échelons pour intégrer l’équipe de régionale 2 d’Aisemont cette saison."Mon papa, mais aussi Pierre Denis, me donnent de précieux conseils. J’ai appris beaucoup, ces dernières années.J’ai été formé au grand milieu, un poste de frappe, où je suis performant, mais je peux aussi tenir le petit milieu. Je m’illustre aussi à la livrée. En jeunes, je surmonte régulièrement le foncier et, en adultes, je sers dans le carré. Outre les entraînements à Aisemont, je retrouve régulièrement mon cousin Nathan Hoc, qui joue à Mont-Gauthier, sur le ballodrome de Pontaury, pour travailler la livrée."