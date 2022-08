Arbitre: Soors

Cartes jaunes: Vander Cammen, Lwangi, Ghaddari; Doué Séné, Khemais

Buts:Bakija (1-0, 42e), Akhailaia (1-1, 65e), Abdallah (1-2 pen., 90e)

NAMUR: Prévot; Vander Cammen, Eloy, Lwangi, Detienne, Valcke, Degryse (72e Olojede), Bakija, Ghaddari, Toussaint, Khaida

VIRTON: Sadin, Spago Elias, Abdallah, Doué Séné, Akhalaia (69e Allach), Abbou (46e Ilunga), Lloci, Pierri (4ee Guillaume), Khemais, Remy, Loua (46e Gouaida)

Une minute de silence est respectée en mémoire de Josette Frippiat, ancienne administratrice des Merles. Ces derniers alignent encore un onze de base différent notamment avec Prévot entre les perches. Les Namurois sont les premiers dangereux, un essai de Degryse trop enlevé ou une tête de Khaida sauvée par Sadin dans le premier quart d’heure.

Les Gaumais passent par le chas de l’aiguille à la 26e avec une triple opportunité, Lwangi, Bakija et Khaida qui se termine in fine sur la latte.

Les Unionistes montrent beaucoup plus que les Virtonais et vont trouver la faille sur une belle action de Lwangi, ponctuée par Bakija avant la pause.

Les changements visiteurs ont un impact positif avec des "Verts" plus entreprenants devant Prévot. Khaida voit son tir passer de peu au dessus à la 55e. Akhailaia profite d’une hésitation défensive pour égaliser.

Deux minutes plus tard, Lwangi peut tuer le match mais Sadin sauve le but. Les "Merles" sortent plus dans le dernier quart d’heure et c’est au tour de Bakija de louper le coup d’assommoir. À la dernière minute, Prévot accroche Ilunga dans le rectangle. Abdallah ne tremble pas et les Gaumais se qualifient par la petite porte.