Le TC Natham était au maximum de ses capacités d’accueil

"On était au maximum de nos capacités. Mais tout s’est bien déroulé. On a dû fermer les inscriptions plus tôt que prévu, car nos installations ne nous permettent pas d’accueillir plus de monde. Le tournoi de doubles est lui aussi complet, avec 190 paires."

Malgré un vendredi pluvieux, les amoureux de la raquette ont profité d’un ciel bleu la majorité du temps. " On a eu de la chance avec la météo. On n’a pas eu trop de perturbations. Il a plu un peu vendredi. On a de la chance d’avoir le club de Ciney à côté, qui nous prête ses terrains. On y a déplacé quelques matchs."

Pour assurer le bon déroulement de l’épreuve, le TC Natham pouvait s’appuyer sur ses deux terrains couverts, ainsi que ses quatre courts extérieurs. " Ils ont tourné à plein régime. On comptait trop d’inscrits que pour ne pas utiliser un terrain. C’était une évidence", reconnaît la secrétaire, Valentine Warzée.

Cocktails et restauration

Les Messieurs 6 sont particulièrement sortis du lot avec 32 inscriptions. Les catégories féminines ont, quant à elles, connu moins de succès. Du côté des jeunes, le Grade 1, présent depuis l’année dernière, a permis au club d’augmenter ses inscriptions, explique la secrétaire. " On possède pas mal de bons joueurs dans notre club. Cela leur permet dorénavant de participer au tournoi. Ce qui n’était pas possible les années précédentes. On est content de bénéficier du Grade 1!"

Bonne humeur, convivialité et sourires. Ce sont les mots qui résument l’atmosphère qui règne au TC Natham. Le club a désormais installé un bar à cocktails. Un boucher local offre également ses services tout au long du tournoi. " Le bar à cocktails est géré par des dames du club. Tous ceux qui aident sont bénévoles. C’est très convivial. Il y a une très bonne ambiance. Pour ce qui est de la restauration, c’est une personne de la région qui s’en charge", conclut Valentine Warzée.