Le couple Dumoulin/Schmitz gagne en France

Les challengers du Mémorial Delobbe ont traversé la frontière française vendredi pour se rendre à Rocroy. La course a été copieusement arrosée par la pluie. Et c’est le Couvinois Romain Dumoulin qui a remporté la longue distance (10 km, 140 coureurs, 34'37) devant le Français Alan Chartier et le Chimacien Nicolas Baïolet (35'17). Fabien Pasquasy est 5e (37'00). Delphine Schmitz, la compagne de Romain, a gagné chez les féminines (42'21). C’était la première fois que Romain disputait une course sur le territoire français."Victoire en couple, de bonnes ondes ramenées à la maison,a-t-il commenté.Ce parcours était fait de relances, obligeant même à courir penché dans les magnifiques entrailles des remparts."