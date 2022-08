L’activité la plus importante de la journée était, comme chaque fois, la session d’entraînement proposée à des jeunes avec le concours des joueuses de l’équipe A de Tchalou."Un beau moment de partage, qui a suscité beaucoup d’enthousiasme de la part de la trentaine de filles inscrites. Nous avions ajouté un petit tournoi de P3 dames au programme, ce qui permettait d’offrir la possibilité aux jeunes de l’équipe de Dinant de participer aussi à cette séance. Et nous avions invité celles de la P4 de Gembloux à s’y joindre. Et toutes étaient vraiment mordues. Les Dinantaises sont d’ailleurs restées jusqu’à la fin de la journée et nous avons reçu beaucoup de remerciements à propos de cette manifestation."

Le "clinic" organisé en parallèle a aussi connu son petit succès, avec dix-sept entraîneurs présents, dont l’un venu… de Bruxelles.

Deux matchs ont pris le relais, l’après-midi. Le premier opposa la "nouvelle" équipe de N2 de Gembloux à son homologue de Tchalou."Cette dernière était légèrement déforcée, du fait que deux de ses joueuses étaient appelées à compléter le noyau A, mais chaque manche fut très disputée",enchaîne le manager du club hôte.

Première sortie des «Coutelières»

"On a gagné trois des quatre sets joués, précise la coach gembloutoise, Janina Fedotova.C’était notre premier match, après trois semaines de préparation, et face à ce qui sera, pour moi, une des meilleures formations de notre série en championnat. C’est donc un très bon résultat, d’autant qu’on repart avec un groupe largement recomposé, suite aux nombreux départs enregistrés en fin de saison dernière. Mais le comité a très bien travaillé, pour trouver et attirer de nouvelles joueuses. Nous aurons un groupe de treize filles, dont deux venues d’Ukraine. Pas des professionnelles, mais des éléments de notre niveau. Tout devrait être en ordre pour entamer la compétition. Et ce sera très tôt, vu qu’on dispute le premier tour de la Coupe de Belgique le 4 septembre(NDLR: à Nieuwkerken)."

La formation d’Ugo Blairon a clôturé les festivités."Rixheim s’étant désisté, Tchalou a affronté la N1 de Gand et l’a emporté assez facilement 4-0. Mais le spectacle était tout de même au rendez-vous, pour le plus grand plaisir du public",

conclut Sébastien Hiernaux.