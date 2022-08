> Les 8 meilleurs de la phase classique

Quarts de finale (aller/retour: 3 et 4/9)

Demi-finales (aller/retour: 10 et 11/9)

Finale (aller/retour: 17 et 18 /9)

Belle éventuelle le 24/9

Play-down Nationale 1

> Les 4 derniers de la phase classique

6 journées (les 3, 4, 10, 11, 17 et 18/9)

> Le vainqueur reste en N1

> Les deux derniers descendent en N2

> Le 2e joue un barrage contre le 2ede N2

Barrage N1/N2

> Le vainqueur monte ou reste en N1

Aller (24/9): 2eN2 – barragiste N1

Retour (25/9): barragiste N1 – 2eN2

Play-off Nationale 2

> Les 8 meilleurs de la phase classique

Quarts de finale (aller/retour: 3 et 4/9)

Demi-finales (aller/retour: 10 et 11/9)

Finale (aller/retour: 17 et 18 /9)

Belle éventuelle le 24/9

> Le vainqueur monte en N1

> Le finaliste joue le barrage contre le 2edes play-down de N1

Play-down Nationale 2

> Les 4 derniers de la phase classique

6 journées (les 3, 4, 10, 11, 17 et 18/9)

> Les 3 derniers descendent en N3

> Le vainqueur joue un barrage contre le finaliste des play-off de N3

Barrage N2/N3

> Le vainqueur monte ou reste en N2

Aller (24/9):2eN3 – barragiste N2

Retour (25/9):barragiste N2 – 2eN3

Play-off Nationale 3

> Les 4 premiers de chacune des 2 séries

Quarts de finale (aller/retour: 3 et 4/9)

Demi-finales (aller/retour: 10 et 11/9)

Finale (aller/retour: 17 et 18 /9)

Belle éventuelle le 24/9

> Le vainqueur monte en N2

> Le finaliste joue le barrage contre le vainqueur des play-down de N2

Descentes Nationale 3

> Les 10e, 11e, 12e et 13ede N3A ainsi que les 10e et 11e de N3B descendent en Promotion

Tour final N3/Promotion

> Les 9ede chaque série de N3 jouent un tour final à huit en compagnie des 2eet 3edes 3 séries promotionnaires

Quarts de finale (aller/retour: 4 et 11/9)

1. 9eN3A – 3ePromotion C

2. 3ePromotion B – 2ePromotion A

3. 2ePromotion B – 2ePromotion C

4. 9eN3B – 3ePromotion A

Demi-finales (aller/retour: 17 et 18/9)

5. Vainqueur lutte 1 – Vainqueur lutte 2

6. Vainqueur lutte 3 – Vainqueur lutte 4

Finale (aller/retour: 24 et 25/9)

Vainqueur lutte 5 – Vainqueur lutte 6

> Le vainqueur monte ou reste en N3

Promotion

> Les premiers des Promotions A, B et C montent en Nationale 3

> Les 9eet 10edes Promotions A et B et le 9ede Promotion C descendent en R1

Tour final Promotion/R1

Le vainqueur monte ou reste en Promotion

Quarts de finale (aller/retour: 4 et 10/9)

1. 8ePromotion B – 2eR1A

2. 8ePromotion C – 2eR1C

3. 9ePromotion A – 2emeilleur 3e des R1

4. Meilleur 3e des R1 – 2eR1B

Demi-finales (aller/retour: 17 et 18/9)

5. Vainqueur lutte 1 – Vainqueur lutte 2

6. Vainqueur lutte 3 – Vainqueur lutte 4

Finale (aller/retour: 24 et 25/9)

Vainqueur lutte 5 – Vainqueur lutte 6

> Le vainqueur monte ou reste en Promotion

Tour final Régionale 2

> Les premiers des R2 montent en R1

Demi-finales (aller/retour: 4 et 11/9)

1. 3eR2C – 2eR2A

2. 3eR2B – 2eR2D

3. 3eR2D – 2eR2B

4. 3eR2A – 2eR2C

Finales (aller/retour: 17 et 18/9)

5. Vainqueur lutte 1 – Vainqueur lutte 2

6. Vainqueur lutte 3 – Vainqueur lutte 4

> Les 2 derniers vainqueurs montent en R1

Tour final Régionale 3

> Les premiers des R3 montent en R2

5 groupes, 3 journées (4, 11 et 18/9)

> Le 4/9 chez les 4e, le 11/9 chez les 3eet le 18/9 chez les 2eclassés

1. 4eR3B - 3eR3D - 2eR3E

2. 4eR3C - 3eR3A - 2eR3B

3. 4eR3A - 3eR3B - 2eR3D

4. 4eR3E - 3eR3C - 2eR3A

5. 4eR3D - 3eR3E - 2eR3C

> Les 5 vainqueurs montent en R2

De nouveaux champions

À ces différents tours finaux, il faudra ajouter les championnats de Belgique.

Nationale 3

Quarts de finale (aller/retour: 3 et 4/9)

1. 4eN3A – 1erN3A

2. 3eN3A – 2eN3A

3. 4eN3B – 1erN3B

4. 3eN3B – 2eN3B

Demi-finales (aller/retour: 10 et 11/9)

5. Vainqueur lutte 1 – Vainqueur lutte 2

6. Vainqueur lutte 3 – Vainqueur lutte 4

Finale (aller/retour: 17 et 18/9)

Vainqueur lutte 5 – Vainqueur lutte 6

Promotion

Prom B - Prom C - Prom A (4/9 chez Prom B)

Prom C - Prom A - Prom B (11/9 chez Prom C)

Prom A - Prom B - Prom C (18/9 chez Prom A)

Régionale 1

R1 Flandres – R1B (aller/retour: 3 et 4/9)

R1A – R1C (aller/retour: 3 et 4/9)

Finale (aller/retour: 10 et 11/9)

Régionale 2

R2D - R2B - R2A (3, 4 et 10/9)

R2C - R2 Flandres (3 et 10/9)

Finale (aller/retour: 17 et 18/9)

Régionale 3

R3B - R3E - R3 Flandres (3, 4 et 10/9)

R3D - R3C - R3A (3, 4 et 10/9)

Finale (aller/retour: 17 et 18/9)