J’avais 5 ans quand j’ai commencé, à Bouvignes. Mon papa était membre du comité. Il n’y avait pas d’autres sports développés dans le village. Après une saison, j’ai rejoint Dinant, pour y poursuivre ma formation. J’ai ainsi eu l’opportunité de jouer en régionales 3 et 1. J’ai également pu disputer quelques luttes avec l’équipe fanion, en nationale 3, aux côtés de Julien Croisier. Après un retour à Bouvignes, en R2, et un passage à Planois, en Excellence, j’ai évolué à Villers-le-Gambon, en nationale 2. On est malheureusement descendus lors de la deuxième saison, car il y avait huit descendants cette saison-là.

Après cet épisode, vous avez découvert la nationale 1, à Acoz. Comment aviez-vous atterri chez les «Coquis»?

C’est grâce à Gaëtan Merveille que j’ai pu évoluer deux ans à Acoz. Il m’a beaucoup appris et j’ai pu gravir un palier. J’ai ensuite joué deux saisons à Baisy-Thy et un an à Tourpes, avant de redescendre en promotion à Bouvignes, avec Gaëtan. Je suis alors retourné à Acoz, pour une saison. J’ai poursuivi mon périple à Fayt, avec une saison en N1, Conjoux (N2), Villers-le-Gambon, Hastière, Crupet et Evrehailles.

Cette dernière campagne chez les Yvoiriens fut compliquée.

Une saison catastrophique. Suite à diverses indisponibilités, on a régulièrement dû compléter avec des joueurs de R3. On a pris 11 points. On a disputé dix luttes sans pouvoir accrocher le sixième jeu.

Comment êtes-vous arrivé à Vodelée?

J’habite à Hastière, à 6 km de là, donc. Et, lorsque Steve Geuens m’a contacté, je n’ai pas hésité, d’autant que je retrouvais Nicolas Dispa et Loïc Brasseur, que j’avais côtoyés à Villers. J’ai retrouvé le plaisir de jouer. Et l’ambiance est exceptionnelle. Nous avons connu notre seule défaite à Sart-en-Fagne, mais on a remis les pendules à l’heure lors de la lutte retour. Pour fêter le titre ce dimanche.

Avez-vous pu vous adapter au ballodrome vodeléen, tracé au cœur du village?

C’est un terrain atypique, à l’ancienne, avec ses fils électriques, qui jouent un rôle. L’adaptation n’a pas été compliquée car, depuis trois ans, on s’y retrouve tous les jeudis, à dix ou à quatorze, pour s’entraîner, avec notamment Marvyn Geuens et Valentin Jacques.

Quels sont les atouts de l’équipe?

On est performants au service comme au rechas. Nicolas Dispa, au grand milieu, est impérial, avec près de 200 rechas entre les perches. Le jeune Nathan Martin, au petit milieu, arrivé de St-Marc, épaule parfaitement Nico et écoute les conseils. Sur le tamis, on peut miser sur de puissantes et profondes livrées.

Quelle est votre place de prédilection?

J’ai régulièrement évolué à la grande corde. Lors de mes passages à Acoz, je tenais la petite corde. Lorsque c’est nécessaire, je peux dépanner au petit milieu.

Quels sont les plus grands moments de votre carrière?

Les trois saisons à Acoz restent gravées dans ma mémoire. Un club chaleureux, avec de nombreux supporters. Lors de ma première lutte à Acoz, on avait battu Baasrode. À 14-6, 40-40 j’avais surmonté Timmy Joos à la livrée.