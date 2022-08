Titularisé à la place de Tonnet, le gardien Yohan Prévot digérait difficilement ce penalty concédé à la 90e minute. " C’est cruel car sur l’ensemble du match, on mérite de se qualifier. On rate le coche en première mi-temps en ne concrétisant pas toutes nos occasions. Le penalty n’est pas scandaleux, il est sifflable, même si le Virtonais vient sur moi et que j’essaye de me faire le plus grand possible pour le contrer. Mais s’il siffle là, il doit aussi nous en accorder un sur Loïc(Vander Cammen)qui se fait clouer au sol. Mais on peut être fier de nous".

El Mehdi Khaida dans le milieu de terrain namurois. ©EdA - Christophe Béka

El Medhi Khaida, très bon au milieu, confirmait: " C’est difficile à avaler, on ne méritait pas ça. On a donné le maximum et pour le même prix, on éliminait des pros. Mais retenons le positif en se disant que nous sommes parés pour le championnat".

Le capitaine des «Merles» Xavier Toussaint, au duel avec le capitaine de l’Excel William Rémy. ©EdA - Christophe Béka

Son capitaine Xavier Toussaint enchaînait: " La déception est énorme car il y avait la place. Prendre un but comme ça, si tard, ça fait mal, surtout qu’on a eu les occasions pour faire le break. Mais c’est un bel apprentissage et de bon augure pour le championnat. Au moins, on peut se concentrer à 100% sur la saison."

Olivier Defresne, le coach de Namur. ©EdA - Christophe Béka

Un premier match contre les U23 de l’Union, samedi, qu’Olivier Defresne pointait déjà: " Physiquement, nous sommes prêts, on l’a vu ce soir. Et dans le jeu, nous étions bien en place. Dommage ce premier but qui vient d’une erreur de positionnement et d’un manque de couverture sur la déviation. Avant ça, on ne lâchait rien. On a été un peu mis en difficulté en 2emi-temps avec les trois changements qui ont amené de la vivacité et de la fraîcheur. De mon côté, j’attendais les éventuelles prolongations pour voir l’état des gars. Et sur le banc, avec les blessés, je n’avais plus que des joueurs à vocation défensive. Mais je suis fier des gars."

Christian Bracconi, le coach de Virton. ©EdA - Christophe Béka

Son homologue Christian Bracconi concluait: " Chapeau à cette équipe de Namur. Elle m’a surpris par sa qualité et ses intentions de jeu, je vais la suivre. En première mi-temps, elle était au-dessus de nous. Et je tiens à souligner son fair-play dans un match très engagé mais toujours correct."