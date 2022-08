Vodelée s’offre le titre

Les Sartois s’alignent sans Loudèche et De Martin, remplacés par les jeunes Dooms et Cornet. Sur les rechas de Thiry et Ansiaux, les Fagnards filent à 0-3. Les Nordistes renversent la vapeur à 4-3 et virent en tête au repos: 7-6. Les visiteurs opèrent une nouvelle cassure à 7-10, mais sous l’impulsion de Douilly et Defosset, les Nordistes entretiennent le suspense à 9-11 pour s’imposer sur le fil.