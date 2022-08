Quatre buts et quatre blessés pour les Crayats

Cartes jaunes: Mohimont, Minet.

Buts: Mohimont (0-1 csc, 22e), B. Fraiture (0-2, 24e), Leclercq (1-2, 68e), Ghazi (1-3, 85e), Billecard (1-4, 87e).

HAVERSIN: Gerard, Gonset (61eGaler), Turmine, Michel, Tricnaux, Solot (56ePellegrino), Kone, Piette (56ePiraux), Mohimont, Leclercq (81eDavin), Struvay.

NISMES: Rousseau, Minet, Houche, M. Fraiture (64eDubuc), Nava Fernandes (46eGhazi), Hernandez (44eDelporte), B. Fraiture (78eLanis), Depotter, Sanchez, Billecard, Derenne.

Sur la pelouse cramée d’Haversin, lesCrayats ont bien commencé la saison en dominant le match de bout en bout."À 1-2, on a quand même eu chaud,souffle le coach nismois, Bareck Bendaha.Il faut dire que mes quatre joueurs offensifs sont sortis sur blessure. J’ai dû placer des joueurs moins offensifs à l’avant. Ils ont fait le boulot, mais on aurait dû tuer le match avant. Le seul bémol: les blessures. J’ai 7 à 8 joueurs blessés pour le moment."

Ce sont d’ailleurs lesBleus qui se montrent plus entreprenants dès l’entame du match, alors que les Condrusiens sont plus brouillons. La preuve à la 22e, où Mohimont marque contre son camp suite à une mésentente avec son gardien. Benjamin Fraiture, bien servi par Minet, alourdit le score deux minutes après. Les locaux rentrent aux vestiaires la tête bien basse."On s’est pris deux buts coup sur coup, le moral est redescendu en flèche", précise Maxence Mohimont.

À la reprise, le coach Galasso a trouvé les bons mots pour remobiliser ses troupes. Sur leur seule réelle occasion du match, les visités, via Leclercq bien servi par Tricnaux, réduisent l’écart. On pensait alors se diriger vers une égalisation, mais les Nismois ont remis un coup de gaz. En contre, Ghazi inscrit le troisième but. Il est imité deux minutes plus tard par Billecard pour sceller le score final."Le but nous redonne de l’espoir mais on relâche complètement la pression en fin de match,ajoute le président.Nous sommes jeunes, on doit vraiment travailler sur notre mental lors des prochains entraînements."