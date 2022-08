Sur leur terrain, les Haversinois ont été mis en difficultés par des Nismois qui, malgré les blessures, ont réussi à marquer quatre buts. Le scénario était mentalement difficile pour les Cinaciens, qui ont vu leurs adversaires prendre le large par deux fois, en inscrivant le 0-1 et le 0-2 en deux minutes, puis le 1-3 et le 1-4 en deux minutes également. Les "Jaune et Noir" se déplaceront à l’Union Dinantaise le week-end prochain.

Meux B 3 – Évelette-Jallet 2

Début de match très mouvementé sur la pelouse de Meux. En deux minutes, les deux équipes avaient déjà planté chacune un goal, par Cloots côté visité et par Hadim côté visiteur. Après quelques occasions signées Évelette, Meux reprenait la main et se montrait plus réaliste lorsque Delcorps transformait deux essais avant le repos. Les promus oheytois réagissaient en deuxième période, par Marino (3-2) et grâce à leur gardien Lenoir qui stoppait un penalty de Bajraktari, mais ce n’était pas suffisant pour revenir au score et décrocher un premier point en P1. Ce n’est que partie remise.