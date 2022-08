Une très bonne entame de match d’Ohey permet à Collard de faire 1-0 dès la 9e. Mais Ciney ne se laisse pas abattre et prend le dessus. Godefroid s’offre un doublé en trois minutes (27e et 30e). Malgré plusieurs nettes occasions de la part de Ciney, le score ne bouge plus. Au retour des vestiaires, les Oheytois affichent un nouveau visage et se procurent de nombreuses occasions jusqu’à l’égalisation de Gauthier, à la 50e. Ce très bon match, très bien arbitré, se termine en force pour Ohey qui prend l’avantage en toute fin de rencontre par Dechanet et Cepas Dos Santos.

Quand l’arbitrage est mis à l’honneur

Le match entre Ohey et Ciney s’est distingué par la qualité technique des deux équipes. Le spectacle était au rendez-vous, aussi bien pour les personnes venant soutenir leurs couleurs que pour ceux qui voulaient juste regarder un bon match. Mais cette performance a aussi pu avoir lieu grâce à l’excellent arbitrage de M. Carlier, qui a parfaitement compris le sens du jeu. « L’arbitre a laissé jouer le plus possible, tout en gardant le contrôle du match. C’est ce qu’il faut pour prendre du plaisir », lançait Vivian Delhalle, l’entraîneur d’Ohey, visiblement ravi du déroulement du match de même que de l’arbitrage de M. Carlier.

Bioul B 0 – Denée 0

Aucune des deux équipes n’est sortie victorieuse de ce derby engagé. Si Denée avait le dessus dans le jeu, il s’est fait bousculer par Bioul. Le nul est donc logique malgré quelques phases arrêtées très dangereuses pour Dénee et deux face-à-face du côté de Bioul.

Dinantaise B 0 – Bois-de-Villers 0

Le match fut très fermé et aucune des 2 équipes n’a réussi à animer le jeu avec seulement deux occasions de part et d’autre.

Achêne 1 – Boninne 3

Achêne prend l’ascendant en début de match et Dodet ouvre le score. Les occasions s’enchaînent pour eux, sans succès. Boninne se réveille et revient au score via Disy, rentré en cours de match et prend les devants sur penalty, transformé par Ramaeckers. Les visités poussent pour revenir mais Meunier met fin à tout suspense en les punissant sur une contre-attaque.

Condrusien B 1 – Miécret 0

La fin du premier acte se clôture sur un score vierge malgré de nombreuses occasions en plus d’une latte pour les visités. Au retour de la pause, Miécret prend l’ascendant durant un quart d’heure. Les Condrusiens plient, sans rompre, pour finalement reprendre le jeu à leur compte. Et Pleugers réussit à offrir la victoire à ses couleurs.

Sclayn 3 – Loyers B 0

Sclayn subit dix premières minutes très difficiles mais parvient à sortir la tête hors de l’eau via Lombet, sur la première offensive (15e). Loyers prend un coup sur la tête et Lombet en profite pour s’offrir un doublé dès la 19e. Loyers ne se relèvera pas et subit les attaques de Sclayn, sans révolte. Wilmet tue tout suspense à l’heure de jeu.

Assesse B 1 – Sinsin 0

Assesse domine la première période malgré deux grosses occasions de Sinsin et prend l’avance par Toussaint, à la 33e. Au second acte, Assesse repart avec les mêmes ambitions offensives dans l’espoir de se mettre à l’abri mais loupe le coche sur un penalty raté par Florent Humblet. Ce loupé galvanise Sinsin qui tente le tout pour le tout, sans succès.