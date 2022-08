Naninne, bête noire de Bossière-Gembloux

Ligny 3 – J. Tamines B 0

La première période était marquée par la sortie de Léonard (entorse du genou) et le penalty de Leruth détourné par le gardien taminois (30e). Sur corner, Leruth faisait oublier son penalty raté (1-0, 53e). Paris doublait la mise passé l’heure de jeu (2-0, 62e). Hennau fixait les chiffres d’une "Madjer" (3-0, 80e).

Grand-Leez B 1 – Petit-Waret 3

"Une défaite logique", constatait le délégué local Pascal Hairion. Le score restait vierge au repos (0-0). Après avoir ouvert le score (0-1), Duchêne déjouait le piège du hors-jeu (0-2). Beguin relançait le suspense sur penalty (1-2). Sur la remise en jeu, Duchêne tuait tout suspense.

FCO Namur 7 – Sauvenière 1

Pointés parmi les candidats au titre, lesOlympiensont fait honneur à leur statut.

"Je suis très heureux de la prestation de mes joueurs. Nous avons fait ce qu’il fallait", se réjouissait le mentor local Roman Severino. Le score était de 3-1 au repos. Herbiniat (4), El Kouchaii (2) et Mathieu se sont partagé les buts locaux. Les Wawas étaient privés de leur buteur, De Groote. Henrion a sauvé l’honneur visiteur.

Jambes 4 – Eghezée 5

Un match spectaculaire duquel les Hesbignons sont sortis vainqueurs. La fin de première période était animée par les buts de Kessler (0-1, 44e) et de Sainthuile (1-1, 45e). La seconde période était riche en buts. Van Achter (1-2, 51e; 1-4, 67e) et Moureaux (1-3, 52e) creusaient un écart atténué par Lajili (2-4, 77e). Le score passait alors à 2-5 (86e Willaert) et à 4-5 (87e Lajili sur penalty; 93e M’Baye Camara).

Malonne 0 – Rhisnes 5

Relégués au terme de la défunte saison, les Malonnois ont bien mal commencé la nouvelle campagne."Nous avons manqué de tout", reconnaissait le T1 local Laurent Willems. Le score était de 2-0 au repos. Gilsoul (2), Joine, Munaut et Allard se sont partagé les buts.

Profondeville 2 – Wépion 0

Les buts de Folens (1-0, 2e) et de Denis (2-0, 54e) ont suffi au bonheur profondevillois. Le derby des retrouvailles s’est terminé par un barbecue.