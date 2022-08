Le jusqu’au-boutisme des Flavionnais récompensé

Arbitre: Masset

Cartes jaunes: Bukran, Pessleux, Henrot, Hendrick, Lamock.

Buts:Bukran (0-1, 55e), Zingle (1-1, 65e; 2-2, 88e), Henrot (1-2, 71e).

FLAVION-MORIALMÉ: Ernest, Lamock, Squevin (66e Cheront), Zingle, Hennin, Collart, Hendrick, Petrisot, Leleux, Dubois, Vanmackelbergh (46e Pessleux).

CONDRUSIEN: Minet, Nijskens (46e Godfroid), Hebette, Warzee, Kouadio, Kleinkenberg, Bukran (79e Lecomte), Henrot, Defays (46e Chenon), Kosova (82e Maillard), Pingaut.

C’est sur une surface en superbe état que Flavionnais et Hamoisiens lancent leur championnat. Le Condrusien se montre d’entrée de jeu entreprenant en forçant Ernest, pour qui c’est une première titularisation en P1, à la parade. Les Rouges attendent de longues minutes avant d’enfin entrer dans leur match et leur première occasion est signée Collart, au bout de trente minutes de jeu. Quant aux Verts, ils se montrent trop brouillons à la finition.

Au retour des vestiaires, le match s’anime avec le compteur buts qui se débloque. Bukran, à la limite du hors-jeu, file sur le flanc gauche, rentre dans l’axe et trompe le portier adverse d’une frappe croisée: 0-1. Cela semble logique et Eddy Morue encourage ses troupes à aller plus au duel. Message reçu avec l’égalisation de Zingle sur un parfait assist de Collart. Les Verts reprennent la main avec un superbe coup franc d’Henrot. Flavion n’abdique pas et Audric Zingle s’offre un doublé et apporte le premier point à son équipe.

Morue: «Chapeau aux gars»

« On savait que c’était un des cadors de la série et mes gars ont fait preuve de jusqu’au-boutisme. Chapeau à eux ! », se réjouissait Eddy Morue alors qu’au Condrusien, la déception était de mise. « Quand tu mènes 1-2 à cinq minutes de la fin, tu ne peux pas perdre, soufflait l’attaquant Logan Bukran. C’est dommage. »