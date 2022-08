Arbitre: C. Dubuc

Cartons jaunes: Kulkens, Wauquaire

Buts: Lorent (0-1, 30e; 0-2, 36e), S. Pirson (0-3, 69e), S. Sacré (0-4, 72e), Grégoire (1-4 sur pen., 82e), Pierard (2-4, 86e), Cappelle (2-5 c.s.c., 92e)

CHEVETOGNE: Evrard, Cowez, Cappelle, Santarossa (46e Ergot), Servais, P. Minon, Mathieu, Puerta Lopez (67eGrégoire), Pierard, Simon, De Bona (77e Jugnot)

FERNELMONT: Absil, Camara, Jacques, Collard, Carpiaux, Kulkens (68e K.Sacré), Wauquaire, S.Sacré, Lorent, S.Pirson (75e Preudhomme), Vasseur (85e Lakhouil)

Durant les 20 premières minutes, c’est Chevetogne qui s’incruste le plus dans le rectangle adverse. Mais sans inquiéter Absil. Fernelmont, après avoir laissé passer la bourrasque, se montre bien plus efficace en à peine 6 minutes. Sur une balle en profondeur, Germain Lorent profite d’une erreur de Santarossa dans l’axe pour crucifier Evrard. Peu après, sur le corner de Kulkens, une première tête visiteuse est repoussée à même la ligne mais Lorent, plus vif, récupère et envoie son 2etir de la soirée dans les filets (0-2, 36e). « On a eu droit à un grand Germain, qui nous a mis sur orbite en marquant dans un moment fort de Chevetogne », souligne Benjamin Joine.

Monté à la mi-temps, Ergot tente de réduire l’écart par deux fois, dont une frappe dos au but qui s’écrase sur le poteau. Par Puerta puis par De Bona ensuite, Chevetogne reprend l’ascendant mais se fait une nouvelle fois punir en contre, par S. Pirson sur une passe de Lorent. « Un doublé et un assist pour démarrer la saison, ça fait du bien, sourit-il. On sait qu’on n’a pas mis la manière, mais on a fait preuve de caractère tout en ayant la réussite de notre côté. » Réussite et lucidité, à l’image du 4ebut fernelmontois, signé S. Sacré. Ce dernier voit le portier local avancé et tente un lob lointain… qui rentre au fond. Chevetogne réduit le score d’abord sur penalty par Grégoire puis par Pierard, subtilement servi par Jugnot. Le public pousse les siens dans les dernières minutes, mais le moment est choisi par Preudhomme pour forcer Cappelle à l’autogoal.

Les chiffres sont sévères, mais les Coccinelles ne s’affolent pas. « On a connu le même départ l’année passée (NDLR: défaite 5-2 à Ciney), rappelle Michel Godefroid. Espérons alors vivre la même saison ! Fernelmont nous a donné plusieurs coups de massue et sa victoire est indiscutable. Je regrette juste que les 2 équipes aient eu quasi le même nombre d’occasions, mais eux les ont mises au fond. »