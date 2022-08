Le derby d’ouverture pour la Dinantaise

Arbitre: Dangoisse, Bonanno, Masset

Cartes jaunes:T. De Becker, Bachelard, Diskeuve, Capouet, Benassy, D Leyssens, Akandja, Colin.

Buts; Capouet (0-1, 17e).

Beauraing:Delobbe, Robert, N Dasty (68e Anciaux), L De Becker, T De Becker, Fallon (79ee Minet), Mont, Diskeuve.

RUSD: Delaite, Fontaine, Capouet, Daxhelet (74e Loriers), Benassy (61e Colin), Herman, D Leyssens (56e Colot), Akandja, S Leyssens, Veroven, Willot.

Pour cette première en championnat, les deux équipes débutent sur un mode mineur avec beaucoup de duels, de longs ballons, de passes approximatives. Il faut attendre la 17e pour voir un corner donn2 par Benassy, repris victorieusement de la tête par l’excellent Capouet. Beauraing accuse le coup, mais reprend rapidement la possession du ballon, mais sans se créer de réelles opportunités; À la 25e, tout le clan beaurinois réclame un penalty, mais M. Dangoisse, qui effectuait sa première en tant qu’arbitre principale en P1, ne bronche pas. Les visités poussent tant et plus, à la 28e, un superbe centre de Loic De Decker, traverse toute la défense, sans que personne ne puisse toucher le cuir. À dix minutes de la mi-temps, suite à une perte de balle visitée, Dylan Leyssens tente le lob, mais celui-ci est bien trop faible, que pour inquiéter Justin Delobbe. La seconde période est du même acabit, Beauraing pousse, mais se heurte à une défense dinantaise superbement bien organisée. Chaque équipe aura une dernière possibilité, Noam Dasty frappe, mais son tir est détourné en corner par Cyril Delaite, très attentif. De l’autre côté, à un quart d’heure du terme, Thomas Colot, lancé en profondeur, s’écarte et centre pour Sébastien Loriers, tout juste monté au jeu, qui voit sa tête passer juste au-dessus de la cage. Le score ne changera plus, la Dinantaise empoche les trois points. Ce mercredi 24, dès 20h, dans le cadre de la coupe de province, les hommes de Maxime Laloux, recevront Arquet, tandis que Beauraing se déplacera à Andenne dimanche prochain, pour le compte de la seconde journée de championnat.