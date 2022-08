Arbitre: Ponsar.

Cartes jaunes: Hadim, Périlleux, Cinier.

Buts: Cloots (1-0, 1e), Hadim (1-1, 2e), Delcorps (2-1, 30e et 3-1, 45e), Marino (3-2, 54e).

MEUX B: Pignolet, Van Vyve, Bastien (10e Soleil, 85e Rouffiange), Chauviaux, Bajraktari, Cloots (66e Mazy), Delcorps, Cinier, Delvaux, Toussaint, Roldan-Simon.

ÉVELETTE: Lenoir, Hadim, Baudoin, Cuobanu, Aarab, Horion (76e Williquet), Sprimont, Marino, Melery, Chérif (76e Winand), Périlleux.

Assurément, les deux formations ont soif de foot. En deux minutes, Cloots ouvre d’abord la marque pour les Verts avant que Hadim n’égalise pour les néo-promus. Les Meutis se créent l’une ou l’autre belle possibilité mais, au quart d’heure, c’est Pignolet qui doit sortir dans les pieds de Sprimont pour éviter le 1-2. Et peu avant la demi-heure, l’envoi d’Aarab lèche la transversale. La chance des Andennais vient de passer. À la demi-heure, Chauviaux lance à la limite du hors-jeu Delcorps, qui s’en va battre de près le très jeune (16) Lenoir. Et juste avant la pause, l’attaquant local remet le couvert pour mettre les siens sur le velours. « C’est dommage de rentrer aux vestiaires en prenant trois buts alors que mon gardien a trois ballons, pestait Olivier Cauz. Mais je lui tire mon chapeau car il a retardé l’échéance en stoppant un péno de Bajraktari au second acte alors que nous aurions pu revendiquer le nul. »

En effet, après les citrons, Marino réduit l’écart à la 54e. Les promus mettent la pression en fin de rencontre. Pignolet repousse l’envoi de Winand et l’essai de Hadim est repoussé à même la ligne par Cinier, scellant ce score de 3-2. « La saison passée, nous aurions perdu cet affrontement et, cette fois, la pièce est tombée du bon côté, se réjouissait Claudio Batatinha. Il faut retenir les 3 points. Je vais savourer car cela commence bien… »