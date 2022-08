La différence après le repos

En visite chez le leader, Pironchamps A a sauvé un précieux point dans la lutte pour éviter les barrages. Les Farciennois avec Alessandro Di Santo et Bordigoni en vedette sur le rectangle prenaient un départ de choix et s’isolaient à 1-4. Les Gadis corrigeaient alors le tir et sur le rectangle, Romuald et Sylvain Denis haussaient le ton. Les Aisemontois recollaient à 4-4 pour virer en tête au repos : 7-5. Les deux premiers jeux de la reprise allaient en partage (8-6). Pironchamps sauvait ainsi le point convoité. Les Gadis alignaient alors les jeux pour filer au but. A 10-6, Laurent Di Santo se retirait au profit de Dehuy. « C’est un beau point, avoue André Legrain, le secrétaire de Pironchamps. C’est un déplacement toujours difficile à négocier. » DO